Leverkusen Stadt schaltet online neuen Mietspiegel-Rechner frei

Friedensinstrument. So nennt Thomas Gutknecht, Vorsitzender des Eigentümervereins Haus und Grund in Leverkusen das, was die Stadt am Mittwoch vorstellte. Oliver Grow von der stätischen Statistikstelle und Johann Tschechne vom Unternehmen „Analyse & Konzepte immo.consult“ nennen es den zweiten Qualifizierten Mietspiegel für Leverkusen. Er ist ab dem 1. Dezember gültig und soll – deswegen Friedensinstrument – Mietern wie Vermietern gleichermaßen Sicherheit bei der Frage geben, wie hoch der Mietpreis ausfallen kann. Orientierungshilfe nennt es Alexander Lünenbach, Dezernent für Bürger, Umwelt und Soziales. „Qualifiziert heißt der Mietspiegel deshalb, weil er auf der Grundlage einer repräsentativen Umfrage und wissenschaftlichen Auswertung basiert“, betont er.