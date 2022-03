Schüler und Vereine müssen ausweichen : Stadt Leverkusen richtet zwei Sporthallen für Flüchtlinge ein

Notunterkünfte in Sporthallen wie hier in Ravensburg gibt es bereits.Nun sollen sie auch in Leverkusen eingerichtet werden. Foto: dpa/Felix Kästle

Leverkusen Die Stadt Leverkusen richtet sich auf weiter steigende Flüchtlingszahlen ein und bereitet zwei Sporthallen als Notunterkunft vor. Schüler und Vereine müssen ausweichen.

„Es ist davon auszugehen, dass sehr kurzfristig größere Personengruppen aus der Ukraine in Leverkusen untergebracht werden müssen“ heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Das in dieser Woche eingerichtete Krisenzentrum für die Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine habe daher beschlossen, die Sporthallen an der Heinrich-Brüning-Straße und an der Görresstraße übergangsweise, voraussichtlich bis zu den Sommerferien , zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zu nutzen.

Die beiden Sporthallen sollen ab Montag, 21. März, hergerichtet werden und müssen bis dahin geräumt werden. Ziel sei es, etwa eine Woche später die ersten Neuankömmlinge in den Sporthallen unterzbringen. Am Mittwoch hatten Oberbürgermeister Uwe Richrath und die Leiter des Krisenzentrums, Stadtdirektor Marc Adomat sowie Sozialdezernent Alexander Lünenbach, den Sportbund sowie die betroffenen Vereine über diese Entscheidung informiert. Welche anderen Hallen die Vereine als Ausweichmöglichkeit nutzen können, werde derzeit geprüft. Ebenso wurden die betroffenen Schulen informiert. Auch für den Schulsport werden nun Ausweichräume gesucht..

„Die Entscheidung, Sporthallen zur Unterbringung zu nutzen, hat sich niemand leichtgemacht, und sie ist auch nicht leichtfertig getroffen worden“, sagen Oberbürgermeister Richrath, Stadtdirekto Adomat und Sozialdezernent Lünenbach in einem gemeinsamen Statement. „Sowohl der Vereins- als auch der Schulsport konnte schon in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt nur eingeschränkt stattfinden. Das ist uns genauso bewusst wie die Tatsache, dass Sport und Vereinsleben mit Blick auf Gesundheit, Fitness und Zusammenhalt eine ausgesprochen wichtige Funktion haben.“ Es gehe allerdings um die Vermeidung möglicher Obdachlosigkeit. Denn trotz aller intensiven Bemühungen könne „die Unterbringung einer größeren Anzahl von Menschen aus der Ukraine kurzfristig nur durch die Umnutzung der Sporthallen ermöglicht werden.“

Genaue Angaben, wie viele Menschen durch die Zuweisung über Bund und Land in den nächsten Tagen und Wochen nach Leverkusen kommen werden, liegen nicht vor. Bislang wurden in Leverkusen insgesamt 621 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert (Stand 16. März), von denen ebenfalls viele eine Unterkunft benötigen. Die bereits erfolgte Anmietung von Wohnungen über Wohnungsgesellschaften könne „den bestehenden und den erwarteten zukünftigen Bedarf an Wohnraum allerdings bei Weitem nicht decken“. Die Planungen zur Errichtung zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte am Standort Heinrich-Lübke-Straße 42 und am Standort Auermühle würden ebenfalls intensiv vorangetrieben. Die Errichtung und Fertigstellung der Anlagen werde allerdings eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.