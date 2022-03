Kommt die ständige Markthalle für Opladen? : Stadt prüft neue Studie zu Bunkerparkplatz

Vor nicht allzu langer Zeit hatte die Stadt auf dem Bunkerparkplatz Stellflächen für motorisierte Zweiräder markiert. Der Parkraum könnte bald wegen einer neuen Nutzung der Fläche, etwa einer ständigen Markthalle, wegfallen. Foto: Ludmilla Hauser

Opladen Die Politik hatte 2019 eine ständige Markthalle für das Areal an der Bahnhofstraße ins Spiel gebracht. Nun liegt der Stadt eine Entwicklungsuntersuchung für den Bunkerparkplatz vor, die sie derzeit prüft.

In England gibt es sie teils noch aus der viktorianischen Zeit, von Finnland bis Portugal sind sie seit langem etabliert, in Augsburg hat der Stadtmarkt eine – eine Markthalle. Und sie könnte auch in Opladen zum Standard werden, wenn das Ergebnis eines Prüfauftrags der Bezirksvertretung II positiv ausfällt.

Die Mehrheit des Gremiums hatte 2019 einem Antrag von Opladen Plus zugestimmt, dass die Stadt die Einrichtung einer ständigen Markthalle auf dem Opladener Bunkerparkplatz prüfen solle. „Die Fläche des ehemaligen Bunkers an der Bahnhofstraße wird zur Zeit nur als Parkplatz genutzt. Das entsprechende Umfeld ist nicht besonders schön und könnte unbedingt eine Aufwertung gebrauchen“, hatte OP Plus damals begründet. Gerade weil auf der Westseite viele neue Wohnungen entstünden, und die Fachhochschule bald öffne, „sollte dem neuen Publikum auch ein entsprechendes Angebot gemacht werden. Dazu gehört eine Auswahl an Frischeprodukten, Fisch, veganen Produkten, Kaffeespezialitäten, gesunden Snacks in der Mittagspause etc.“. Dadurch werde mehr Publikum in den Bereich gezogen – also eine enorme Aufwertung, schlussfolgerte OP Plus.

In der Tat hatte auch im Stadtteilentwicklungskonzept (Stek) für Opladen die Verschönerung der Bahnhofstraße – teils in den Abendstunden als Angstraum wahrgenommen, teils vom Trading-Down-Effekt, also dem schrumpfenden Einzelhandelsangebot gekennzeichnet – in den Mittelpunkt gerückt. Auch die Frage, wie man das Areal auf dem Bunker sinnvoll integrieren kann, rückte dabei in den Mittelpunkt.