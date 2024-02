Opladener Neustadt Stadt nimmt PCB-Alarm für Blattgemüse teilweise zurück

Teilentwarnung für die Opladener Neustadt. Im Herbst vergangenen Jahres hatten Regel-Untersuchungen des Landesumweltamtes dort eine erhöhte PCB-Belastung in festgestellt. Weitere Untersuchungen – Bodenproben sowie die so genannte „Grünkohlexposition“ (dabei werden Grünkohlpflanzen aus dem Gewächshaus am Testort eingepflanzt und später auf Schadstoffe untersucht) – schlossen sich an. Die Ergebnisse liegen nun vor und geben den Behörden Anlass, die damals gegebenen Verzehrwarnungen von selbstgezogenen Blattgemüse weitgehend aufzuheben. „Lediglich in dem Bereich zwischen Karlstraße, Friedrich-List-Straße, Wilhelmstraße und der Straße Im Hederichsfeld ergab eine Grünkohl-Probe noch eine Belastung, nach der eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann, wenn selbstgezogenes Blattgemüse verzehrt wird“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. . Der Medizinische Dienst hält für diesen Bereich deshalb vorsorglich eine Verzehrwarnung aufrecht.