Neubauten in Leverkusen : Stadt muss neue 1100 Kita-Plätze schaffen

Spielerisches Lernen in einer Kindertagesstätte: Neben der Qualität der Kinderbreuung ist jetzt auch wieder die Zahl der Plätze ein Thema. Foto: dpa

Leverkusen Am Montag diskutiert der Stadtrat über ein Beratungspapier zu neuen Kita-Bauvorhaben in sieben Stadtteilen. Damit könne der Bedarf nahezu gedeckt werden. In dem Papier steht aber auch, dass etliche bestehende Bauten in sehr schlechtem Zustand seien. Dort gerate der Betrieb in Gefahr.

Die Situation ist angespannt, denn nach wie vor fehlen viele Kitaplätze in Leverkusen. Die Stadt hat der Politik ein Beratungspapier zur Errichtung von neuen Kindertagesstätten vorgestellt. Bezirkspolitiker stimmten zu, das letzte Wort zum weiteren Vorgehen hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Montag, 26. September.

Der Fehlbedarf in der Tagesbetreuung des Kindergartenjahres 2022/2023 entspricht demnach aktuell mindestens 1100 Plätzen, davon circa 873 im Bereich der Unter-Dreijährigen und circa 227 Plätzen im Bereich der Kinder ab drei. Die Tendenz sei steigend, heißt es in der Beratungsvorlage.

Info Personalmangel lässt Kita-Ausbau stocken WGL und Investoren sollen den Kita-Ausbau umsetzen. Auch die Stadt. Haken: Wegen noch laufender „Beseitigung von Flutschäden an städtischen Gebäuden, der Erstellung von Einrichtungen für Flüchtlinge sowie Aufgaben im Rahmen der Energieeinsparmaßnahmen und dem weiterhin bestehenden Personalmangel“ seien die Kapazitäten bei der Gebäudewirtschaft eingeschränkt, sagt die Verwaltung. „Insofern kann aktuell nur eine Neubaumaßnahme eigenständig umgesetzt werden.“

Zahlreiche Standorte seien deshalb auf Erweiterung oder Neubau geprüft. Dazu greift die Verwaltung auf Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) und externer Investoren zurück. Stimmt die Politik zu, könnten die Anzahl der geforderten Kitaplätze in den nächsten Jahren nahezu erreicht und der Fehlbedarf gedeckt werden.



Alkenrath Investor Schneider Projekt Consult aus Frechen plant an der Geschwister-Scholl-Straße eine Kita für acht Gruppen und 120 Kinder, sobald ein Bebauungsplan vorliegt.



Bürrig Potentieller Investor für die Einrichtung mit vier Gruppen für 60 Kinder an der Ecke Eifelstraße/Von-Ketteler-Straße ist die Firma Paeschke. Die Betreuung übernimmt der Evangelische Kitaverband.



Hitdorf Sobald Baurecht vorliegt, lässt Paeschke an der Weinhäuser Straße eine Kita für maximal sechs Gruppen (120 Kinder) erstellen.



Küppersteg Ein neuer Bebauungsplan muss vorliegen, damit die Stadt an der Gutenbergstraße eine Kita für sechs Gruppen mit 120 Kindern installieren kann. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 folgt die öffentliche Auslegung, sodass mit Baurecht Anfang 2024 zu rechnen ist.



Manfort Bereits in der Bauphase ist der neue Standort in der Johanneskirche, für die der Evangelische Kitaverband verantwortlich ist: vier Gruppen für bis zu 80 Kinder.



Opladen Der Bebauungsplan für eine achtgruppige Kindertagesstätte am Henkelmännchen-Platz ist aktuell im Aufstellungsverfahren. Die öffentliche Auslegung ist für Herbst 2022 vorgesehen, sodass Baurecht im Sommer 2023 folgen könnte.



Rheindorf An der Bodestraße übernimmt die WGL (nach Rückbau des Altgebäudes und abhängig von den Ergebnissen eines Verkehrsgutachtens) den Neubau einer bis zu sechsgruppigen Kita (120 Kinder). In der Kita an der Weichselstraße können zwei Großtagespflegestellen für Kinder unter drei eingerichtet werden.



Steinbüchel Der Bebauungsplan für eine geplante achtgruppige Kita am Bohofsweg ist im Aufstellungsverfahren. Nach Fertigstellung des Umweltberichts kann voraussichtlich Anfang 2023 die öffentliche Auslegung folgen. Mit Baurecht ist ab 2024 zu rechnen.