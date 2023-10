Unmleitungen in Leverkusen-Opladen – Politik bemängelt Planung der Stadt Nördliche Düsseldorfer Straße wird Baustelle

Leverkusen · Baustelle am Rennbaum-Kreisel, Baustelle an der Fixheider Straße. Ab Montag kommt noch eine Baustelle auf der Düsseldorfer Straße hinzu. Opladen Plus fürchtet noch mehr Stau und stellt Baustellen-Planung der Stadt infrage.

27.10.2023, 18:46 Uhr

Ab Montag müssen sich Autofahrer und Busnutzer auf Umwege wegen der Baustelle Düsseldorfer Straße einstellen Foto: dpa-tmn/Tim Brakemeier

Montag geht es los: Die städtischen Technischen Betriebe (TBL) sanieren bis 8. Dezember die Düsseldorfer Straße zwischen Sandstraße und Kreuzung Raoul-Wallenberg-Straße. „Die Asphaltschicht ist mittlerweile stark geschädigt, daher ist eine Sanierung dringend notwendig“, kündigen die TBL für die 400 Meter lange Baustelle an. Es werde jeweils unter einer halbseitigen Sperrung mit Einbahnregelung in Richtung Opladen gearbeitet. Der Verkehr gen Langenfeld/Leichlingen/A 3 wird über Düsseldorfer, Bonner und Raoul-Wallenberg-Straße umgeleitet. Auch die Ausfahrt Reusrather Straße auf die Düsseldorfer Straße ist ab Montag dicht. Umleitung über Hermann-Löns-Straße. Die Wupsi-Linien 206, 215, 232 und N20 fahren ab Halt „Berliner Platz“ über Bonner und Raoul-Wallenberg-Straße. Die Haltestelle „Wupperbrücke“ (Richtung Hitdorf) entfällt. Die Linie 244 fährt dieselbe Umleitung und bedient „Am Frankenberg“ auf der Sandstraße. Die Halte „Am Frankenberg“ auf der Düsseldorfer Straße entfallen. Dass die Stadt neben der Baustelle Rennbaum-Kreisel und der Baustelle Fixheider Straße „ohne Not“ eine dritte Baustelle eröffnet, kann OP Plus nicht nachvollziehen. Die Wählergruppierung schreibt, dass dies die heftige Stausituation durch die bestehenden Baustellen weiter verschärfe. „Insbesondere der zu Stoßzeiten bereits überlastete Kreisel Berliner Platz und die Bonner Straße werden große zusätzliche Verkehrsmengen aufnehmen müssen.“ Ratsherr Oliver Faber: „Ich verstehe nicht, warum die TBL nicht warten, bis Mitte November der Kreisel Rennbaumstraße fertig ist.“

(LH)