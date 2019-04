Verwaltungsstandorte : Stadtrat macht Weg frei für Kauf der Bayer-Häuser

Leverkusen Der Stadtrat hat bei einer Abstimmung in nichtöffentlicher Sitzung grünes Licht für den Ankauf der sogenannten Bayer-Häuser in Wiesdorf gegeben.

Das Elberfelder Haus an der unteren Hauptstraße hat die Stadt komplett gemietet, das Barmer Haus an der Moskauer Straße teilweise. Dort sind derzeit noch Bayer-Mitarbeiter untergebracht, die nach dem Ankauf Platz machen könnten für städtische Mitarbeiter.

Die Verwaltung spricht in einem der Redaktion vorliegenden Papier für die Politik von rund 210 Büroarbeitsplätzen an der Moskauer Straße. „Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, andere Verwaltungsstandorte mittelfristig aufzugeben... und die Verwaltung auf drei bis vier größere Standorte zu konzentrieren“, heißt es weiter.

Die Entscheidung stößt auf Kritik bei Opladen Plus. „Es tut uns weh zu sehen, wie hier in Wiesdorf Dinge möglich sind, die noch vor kurzem für Opladen unmöglich waren“, erklärte Markus Pott am Montag im Stadtrat. Eine „Zentrumsbelebung durch Stadtverwaltung“ hätte sich auch Opladen mit Hilfe eines „städtischen Torhauses“ gewünscht, doch seien diese Pläne aus finanziellen Gründen verworfen worden. Die Stadt habe keine Entscheidungsnot. Zudem könnten sich in Wiesdorf etwa mit Blick auf die City C bald Alternativen bieten und eine „Lösung aus einem Guss“.