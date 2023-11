Über die Kaufsumme ist Stillschweigen vereinbart worden Stadt Leverkusen ist neuer Eigentümer des Kaufhofs

Die Stadt denke bei der Weiterentwicklung Wiesdorfs nicht „in einzelnen Gebäuden“, betont Andrea Deppe, sondern betrachte die Wiesdorfer Innenstadt als Ganzes. Bei einem „City-Labor“-Abend in der Herz-Jesu Kirche seien kürzlich Visionen dazu vorgestellt worden. „Gerade der Bereich Breidenbachstraße/Ecke Wiesdorfer Platz mit Kirche und Kaufhof sind zentrale Punkte für die Entwicklung der Innenstadt“, betonen Deppe und Richrath. Zwischen Kaufhof und Rathaus-Galerie solle sich der Einzelhandel abspielen. Die Stadt wolle nicht dieselben Fehler machen, wie sie in der City C passiert seien, wo man zunächst alles Investoren überlassen habe und dann der Leerstand eingezogen sei. „Den Kaufhof zu kaufen, ist der richtige Schritt“, betont Richrath. Was sonst passieren könne, sehe man an Remscheid, da habe das Kaufhof-Gebäude seit vielen Jahren Moos angesetzt.