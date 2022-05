Empfehlung besteht weiter : Stadt Leverkusen hebt Maskenpflicht in Amtsgebäuden auf

Empfehlung gilt aber weiter Das Maskentragen in städtischen Verwaltungsgebäuden ist ab sofort nicht mehr verpflichtend – wird aber aber dringend erbeten.

Bislang galt für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den Verwaltungsgebäuden die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken, die nur abgenommen werden durften, wenn man sich allein an seinem Arbeitsplatz aufhielt, berichtet die Verwaltung. In Anbetracht rückläufiger Inzidenzen und mit Auslaufen der Corona-Arbeitsschutzverordnung am 25. Mai hat die Stadt Leverkusen beschlossen, die Verpflichtung zum Tragen medizinischer Masken am Arbeitsplatz für die Mitarbeiter aufzuheben. „Allerdings wird den Mitarbeitern der Stadtverwaltung aus Gründen des Eigen- und Fremdschutzes dringend empfohlen, auch weiterhin in den Verwaltungsgebäuden Maske zu tragen, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können“, heißt es in einer Pressemitteilung.