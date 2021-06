Neue Verfügung : Stadt Leverkusen hebt Maskenpflicht im Freien auf

Leverkusen Die Maskenpflicht im Freien gilt nicht länger. Oberbürgermeister Uwe Richrath hat als Verwaltungschef eine neue Allgemeinverfügung für das Stadtgebiet erlassen, die das Tragen von Masken unter freiem Himmel nicht länger vorschreibt. Ausnahme bleiben Märkte.

Die Leverkusener können aufatmen und etwa in Fußgängerzonen wieder frei durchatmen. Der Oberbürgermeister hat die Maskenpflicht im Freien für das Stadtgebiet mit einer von Dienstag datierten Allgemeinverfügung aufgehoben. „ Aufgrund der in Leverkusen sinkenden Inzidenzzahlen und der weiter voranschreitenden Durchimpfung der Leverkusener Bevölkerung sowie des Impffortschritts in ganz Nordrhein-Westfalen wird nunmehr aus Gründen der Verhältnismäßigkeit die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske im Außenbereich aufgehoben“, heißt es darin. Die Coronainzidenz befinde sich seit Ende Mai 2021 stabil unter 50 mit einer stetig sinkenden Tendenz. „Seit Samstag, den 12.06.2021 ist der Wert durchgehend unter 35 gesunken“, heißt es weiter. Darüber hinaus bestehe ein deutlich geringeres Infektionsrisiko im Freien als in geschlossenen Räumlichkeiten. „Die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien erscheint daher geboten.“