Aufruf der Verwaltung : Familien für ein Zuhause auf Zeit gesucht

Leverkusen Der Fachbereich Kinder und Jugend der Stadt sucht Bereitschaftspflegestellen. „Kinder sind das schwächste Glied in unserer Gesellschaft. Sie benötigen Geborgenheit, Zuwendung und Sicherheit, um gesund aufwachsen zu können.

Nicht alle Kinder haben das Glück in Familien zu leben, die ihnen dies bieten. Es gibt akute Krisensituationen in Familien, die dazu führen, dass Kinder zu ihrem Schutz sofort aus ihren Familien herausgenommen werden müssen“, heißt es. Vor allem bei jüngeren Kindern sei dann die vorübergehende Betreuung in einer familiären Bereitschaftspflege-Familie sinnvoll.