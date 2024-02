In Leverkusener Kitas Stadt erhöht Gehälter von 360 Erziehern

Vor dem Hintergrund „der erheblichen Belastungen von Erzieherinnen und Erziehern aufgrund des Fachkräftemangels und der allgemein gestiegenen pädagogischen Herausforderungen an den Beruf“, hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Leverkusen entschieden, hier eine „unbürokratische Lösung“ zu ermöglichen. Nach diesem Beschluss werden nun alle rund 360 städtischen Erzieher höher eingruppiert werden. Für den aus Steuergeld finanzierten städtischen Etat ergeben sich Mehrkosten in Höhe von jährlich rund einer Mio. Euro, heißt es in der Mitteilung der Stadt.