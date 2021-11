Corona-Lage in Leverkusen : Ab Dezember Impfen in der Sparkasse

Info

Inzidenz 289,2 (+9,2)

Gesamtinfizierte 11.794 (+94)

Genesene 10.900

Aktuell Erkrankte 760

Kliniken Remigius: drei Patienten, Klinikum: 18 (fünf intensiv).

Impfen Die Impfaktion am Montag, 22. November, ist in die Stadthalle Bergisch Neukirchen verlegt und erweitert: 13 bis 18 Uhr. Die Impfung in der Stadtbibliothek am 27. November läuft schon ab 14 Uhr (bis 19 Uhr).