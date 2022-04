Ratsentscheidung : Stadt Leverkusen beendet Lolli-Tests in Kitas

Leverkusen Der „Lolli-Test“ in Kitas hat ausgedient. Die auf freiwilliger Basis durchgeführten PCR-basierten Tests sollen zum Ende der Osterferien eingestellt werden.

Der „Lolli-Test“ in Kitas hat ausgedient. Die auf freiwilliger Basis durchgeführten PCR-basierten Tests sollen zum Ende der Osterferien eingestellt werden. Das hat der Stadtrat am Montag beschlossen.

Hintergrund ist, dass das Land NRW entschieden hat, nach den Osterferien in den Kitas keine Testungen mehr vorzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Somit erhalten die Kitas keine Schnelltests mehr vom Land, das auch die Unterstützung der Lolli-Testungen beendet.

Aus Sicht des städtischen Gesundheitsamtes sei zudem die „Erfolgsstruktur der Teststrategie bei der Omikron-Variante nicht mehr gegeben“, da die jetzt vorherrschende Omikron-Variante deutlich infektiöser sei als die vorhergehenden Varianten. „Dadurch besteht bei dieser Virusvariante im Falle von Kontakten mit Infizierten eine unmittelbare Ansteckungsgefahr. Die Verhinderung weiterer Infektionen ist aufgrund des zeitlichen Ablaufs der Pooltestungen insofern kaum möglich“, heißt es weiter. Denn die Gruppen blieben am Pooltesttag mindestens den gesamten Kindergartentag ohne Maske in dieser Umgebung. In der Regel erfolgten in diesem Zeitraum schon Infektionen, so dass es kaum möglich sei, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.