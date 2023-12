Nach politischem Antrag in Leverkusen Stadt ändert Vergnügungssteuer – Ü-30-Party im Forum läuft wieder

Die Stadt schlug konkret vor, die erste Ziffer in Paragraf 1 zu entfernen, so, wie es die CDU forderte. Der Rat stimmte zu. In der geänderten Satzung stehen Tanzveranstaltungen wie die Ü-30-Sause im Forum nun nicht mehr in der steuerpflichtigen Abteilung Erotik und Spielhalle, sondern reihen sich unter anderem in Familien-, Betriebs- und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Vereinen, Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien, Organisationen und Religionsgemeinschaften sowie Veranstaltungen von Tanzschulen „im Rahmen des erteilten Tanzunterrichts“ ein.