Keine Chance auf Verkauf Stadt Leverkusen lagert hunderte Luftreiniger ein

Da war die Bemerkung von Schuldezernent Marc Adomat wohl nicht ganz ernst gemeint. „Zur Not könnte man aus den Luftfiltergeräten auch die Motoren ausbauen und verkaufen. Für 50 Euro das Stück.“ Das würde bei mehr als 650 Geräten, die die Stadt in der Hochphase der Corona-Pandemie anschaffte, zwar in die Tausende gehen, aber die 1,6 Millionen Euro, die die Stadt damals für die Luftreiniger vor allem für Schulräume ausgab, bei weitem nicht einspielen. Fakt sei, so bekräftigten gleich mehrere Ratsmitglieder: Der Bedarf an derlei Geräten sei derzeit schlichtweg nicht da.