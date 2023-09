Wirtschaftsförderung Leverkusen fährt zur Immobilienmesse in München Stadt bewirbt Innovationspark auf der Expo Real

Im Mittelpunkt soll vor allem die weitere Vermarktung des Innovationsparks Leverkusen (IPL) in Manfort stehen. Die WfL will als Beispiel für nachhaltige Entwicklung von Gewerbeimmobilien den dortigen „grüne Bogen“ präsentieren, wo eine Gewerbeimmobilie in nachhaltiger Bauweise entstanden ist und weitere hinzukommen können. „Gerade im Innovationspark gibt es für bestimmte Branchen noch Platz zur Entfaltung“, betont WfL-Chef Markus Märtens. Sein Team ist in Halle B2 Stand 341 auf der Messe zu finden.