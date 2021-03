Bürgerliste Leverkusen scheitert mit Vorstoß : „Rheindorf hat genug Sozialbau“

Leverkusen Die Bürgerliste scheitert mit ihrem Vorstoß zu staatlich gefördertem Wohnungsbau im Bereich Rheindorf-Nord und Langenfeld. Dennoch braucht es in Leverkusen mehr gefördertes Wohnen.

Uwe Bartels (FDP) widersprach. Rheindorf-Nord sei mit 2500 Sozialwohnungen genug zugebaut, ohne dass noch der Friedenspark geopfert werde. Der Plan sei nur dann sinnvoll, wenn er von beiden Kommunen gewünscht sei. Max Haacke (SPD) bestätigte, die Stadt benötige dringend sozialen Wohnungsbau. Aber keinesfalls in Rheindorf-Nord. Es gelte, die Bildung von Gettos unbedingt zu vermeiden. Haacke: „Sozialer Wohnungsbau ist erst dann wieder möglich, wenn wir dieselben Quoten in Hitdorf und in der Waldsiedlung haben.“ Überdies dürften die letzten Frischluftschneisen in der Stadt nicht noch zugebaut werden. Björn Boos (Linke) schlug vor, große Garagenhöfe zu bebauen und die entsprechenden Garagen unter die Erde zu verlegen. Das schaffe ein ansehnliches Stadtbild, ohne Versiegelung zusätzlicher Flächen.