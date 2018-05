Leverkusen : Stadt kämpft mit Problemen beim Wasserspiel Opladen

Der Testmast ist an der Bahnhofstraße postiert. Weiter unten gibt es Probleme bei der Installation des Wasserspiels. Foto: LH

Leverkusen Und täglich surren die Bagger derzeit lautstark in der Opladener Fußgängerzone. Teils müssen Anwohner, Flaneure, Passanten abgesperrte Bereiche umrunden, wo Pflaster getauscht, Erde ausgehoben wird. Kurz: Die Frischekur für die Innenstadt innerhalb des Stadtteilentwicklungskonzepts läuft auf Hochtouren, wurde teils schon diskutiert und kritisiert. Die Stadt meldet jetzt den aktuellen Zwischenstand. Und stellt dabei erstmal die guten Nachrichten in den Vordergrund: Der erste Bauabschnitt in der Bahnhofstraße ist fertig, der Abschnitt vor der Aloysius-Kapelle auf der Kölner Straße fast. "Wir gehen davon aus, dass wir die Pflasterarbeiten in der Kölner Straße und Bahnhofstraße bis Ende Juni erledigt haben werden", zitiert die Stadt den bauleitenden Architekten. Die neuen Lichtmasten, Abfalleimer, Bänke und Spielelemente sollen zuletzt - im August - errichtet werden. Probehalber steht aber schon eine Musterleuchte in der Bahnhofstraße, mittels der Lichtmessungen laufen und das integrierte WLan-System getestet werde. Ein Stück oberhalb sind die verhüllten Spielelemente in Form des Stadtteillogos zu erkennen, der Fallschutz fehlt noch, außerdem die Abnahme der Geräte.

Ganz glatt läuft es aber dann doch nicht: Beim Wasserspiel an der unteren Bahnhofstraße stockt's: "Im April kam es aufgrund von Engpässen in der Bauindustrie zu Verzögerungen: Die Pumpenkammer konnte nicht zum geplanten Zeitpunkt geliefert werden", meldet die Stadt. Und: "Der geplante Standort für die Pumpenkammer im Erdboden kann aufgrund von Leitungsproblemen nicht so umgesetzt werden wie geplant. Die Planer arbeiten mit Hochdruck an einer Standortverschiebung der Pumpenkammer." Die Stadt rechnet damit, dass das Fontänenfeld im Juli errichtet werden kann. Insgesamt will sie mit den Umbauarbeiten wie geplant im Spätsommer fertig sein.

(LH)