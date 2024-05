Großreinemachen in der Stadt Task-Force „Sauberes Leverkusen“ schreitet ein

Die Kicker von Bayer 04 sind Meister – meisterlich sauber ist die Stadt deshalb aber noch lange nicht. Klar, dort, wo viele Menschen leben, entsteht Dreck, ärgerlich ist nur, wenn der regelmäßig auf der Straße, in Grünanlagen, Flüssen oder Wäldern landet oder anderswo illegal abgelegt wird. In den vergangenen zehn Jahren ist das Gewicht dieses „wilden Mülls“ stark in die Höhe geschossen. Nun sagt die Stadt der Verschmutzung den Kampf an, und die Schlinge um den Hals der Umwelt-Sünder soll sich stärker zuziehen.