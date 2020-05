Per Einbahnstraße zu den Tieren : Tierpark Reuschenberg hat wieder geöffnet

Per Einbahnstraße zu den Tieren

Leverkusen Die Personenzahl ist auf 500 begrenzt, der Leverkusener Wildpark darf unter strengen Auflagen wieder Besucher empfangen.

Für den kleinen Hunger bietet das Bistro einen Außer-Haus-Verkauf (Imbiss to go) an. Marasch weist daraufhin, dass durch das Einbahnstraßensystem nicht alle Bereiche barrierefrei zu erreichen sind. „Das Personal wird bei Bedarf soweit möglich Unterstützung anbieten.“