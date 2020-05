Aus dem Hauptausschuss : Harsche Kritik zum Projekt Rheinbrücke

Leverkusen Die Probleme mit dem Bau der Leverkusener Rheinbrücke bestimmten am Montag die politische Diskussion im Hauptausschuss, dem momentan entscheidenden Gremium des Leverkusener Stadtrates.

Die marode A1-Rheinbrücke wurde vor acht Jahren für den Lkw-Verkehr gesperrt, um weitere Schäden an dem Stahlkoloss zu vermeiden. Vorher rollten bis zu 18.500 schwere Fahrzeuge (über 3,5 Tonnen) über die Brücke. Dazu nutzen etwa 120.000 Pkw-Fahrer die A1-Verbindung. Der laufende Brückenneubau (im Bereich der eigentlichen Flussquerung) wurde gestoppt, weil Sachverständige die aus China gelieferten Teile für nicht normgerecht einstuften. Reparaturen, Sanierungen und andere Lösungen wurden verworfen. Generalunternehmer Porr erhielt die Kündigung, die übrigens seit Februar 2019 im Gespräch war, am 24. April. Laut Wüst hatte Porr die vom Land geforderte Neuanfertigung aller Stahlteile verweigert. Zwischenzeitlich hatte die Baufirma eine Nachtragssumme von 263 Millionen Euro gefordert und eine Bauzeitverlängerung von 4,5 Jahren angekündigt. Am 3. April zog Porr laut Land diese Aufforderung unter Vorbehalt zurück.

Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) und seine Experten wollten keine neue Brücke akzeptieren, die „im Grunde einen Zustand wie beim (heutigen) alten Bauwerk, verbunden mit vielen Unsicherheiten“ beschert hätte, heißt es in einem Brief, den der Minister mit Datum vom 13. Mai an die Stadt Leverkusen geschickt hat. Es geht dabei laut Land NRW beispielsweise um mangelhafte Schweißnähte, unzulässig viele angebrachte Montagehalterungen und fehlerhafte Elemente (Kopfbolzendübel) für die Verbindung zwischen dem Stahl und der Betonfahrbahn. Vier Bauteile liegen auf zwei Schiffen im Hafen Köln-Niehl, 18 weitere in Rotterdam. Alle Stahlkonstruktionen weisen laut Gutachtern pro Bauteil zwischen 250 bis 600 Mängelstellen auf – und dies in sicherheitsrelevanten Bereichen. Es geht dabei „um systematische Mängel im Fertigungsprozess“, bestätigte Wüst dem Landtagsausschuss. Ein Gutachter fasste seine Einschätzung zur Qualität dieser Bauteile in sieben Worten zusammen: „Drift in den Zustand der alten Brücke.“