Überbick der Stadt : 92 Prozent der Leverkusener Kita-Stellen sind besetzt

Leverkusen Zahlen und Fakten zur aktuellen Personalsituation in den Kitas in Leverkusen hat die Stadt auf Antrage der Linken zusammengetragen.

Insgesamt stehen 6015 Plätze für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt sowohl in städtischen Kitas als auch in Kitas freier Träger zur Verfügung. Davon entfallen 1181 Plätze auf die U3- und 4834 Plätze auf die Ü3-Betreuung.

Insgesamt arbeiten 240 Erzieherinnen und Erzieher in Vollzeit und 178 in Teilzeit in den städtischen Einrichtungen. Neben diesen sind 71 Ergänzungskräfte in Vollzeit sowie 72 Ergänzungskräfte in Teilzeit beschäftigt. Die Mitarbeiter teilen sich hinsichtlich Arbeitszeit und Geschlecht wie folgt auf: Männer: 20 Vollzeit, drei Teilzeit. Frauen: 205 Vollzeit, 151 Teilzeit.