Böllerverbotszonen bleiben : Stadtverwaltung hebt erweiterte Maskenpflicht in Leverkusen wieder auf

Leverkusen Nachdem die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen in Leverkusen auf 97,7 und damit unter 100 gesunken ist, hat die Stadtverwaltung am Dienstag eine neue Allgemeinverfügung erlassen und die kürzlich verfügte Erweiterung der Maskenpflicht auch auf Wohngebiete aufgehoben.

„Bis auf Weiteres gilt die Maskenpflicht wieder ausschließlich in den Fußgängerzonen der Stadt und ihren benachbarten Gebieten wie der Hauptstraße in Wiesdorf und der Kölner Straße sowie Teilen der Düsseldorfer Straße in Opladen – außerdem in der Umgebung von Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungsgebäuden“, heißt es in einer Mitteilung.