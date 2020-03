Corona aktuell : Donnerstagmorgen: 74 infizierte Leverkusener gemeldet

Die Stadt, hier das abgesperrte Verwaltungsgebäude an der Miselohestraße, hat das Besucheraufkommen fast komplett runtergefahren. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Fallzahlen – Das Landesgesundheitsministerium meldet in seiner Statistik am Donnerstagmorgen für Leverkusen 74 Infektionsfälle, am Mittwoch waren es 65 gewesen.

Führerschein-/Zulassungsstelle In den beiden Bereichen werden Termine nur noch für dringliche Anliegen vergeben, sagt die Stadt. Es gilt für die Führerscheinstelle: persönliche Vorsprachen nach Terminvereinbarung nur für diese Anliegen: Verlängerung der Fahrerlaubnis, Fahrerkarten, Personenbeförderungsscheine, Abholungen für Personen, die durch eine Arbeitgeberbescheinigung nachweisen können, dass der Führerschein im Interesse der Öffentlichkeit notwendig ist (besonders für Personal aus dem medizinischen Sektor). Termine: 0214 406-3694 oder über fuehrerscheinstelle@stadt.leverkusen.de. Zulassungsstelle Es werde nur noch diese Zulassungen bearbeitet: Für Halter, die in sozialen Berufen, im Gesundheitswesen oder Transport von unentbehrlichen Gütern arbeiten. Die Halter müssen einen Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen oder für bei Angehörigen von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei eine Kopie des Dienstausweises; für Fahrzeuge, die zur Aufrechterhaltung des Warentransportes unabdingbar sind. Zur Zulassung muss ein entsprechender Nachweis über die Gewerbetätigkeit vorgelegt werden. Termine: 0214 406-3697.

Hilfsangebote Die Fußballabteilung von Roland Bürrig bietet Menschen, die derzeit Hilfe bei alltäglichen Dingen brauchen wie Einkaufen, kleinere Gartenarbeiten und anderes ihre Unterstützung an. Motto: Geholfen wird da, wo geholfen werden kann. Auch über Bürrig hinaus. Interessierte melden sich bei Koordinator Sascha Elsner, buerrigfuerbuerrig@gmx.de, 0176 76705546.

Gala Am Samstag wollte das Matchboxtheater in Hitdorf seine große Geburtstagsgala in der Stadthalle feiern. Sie wird nun um fast ein Jahr verschoben auf Samstag, 9. Januar 2021. Die Karten der ausverkauften Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit.

(LH)