Umleitung mit geänderter Vorfahrt in Leverkusen-Fixheide : Potenzielle Unfallstelle Fixheide entschärft

Leverkusen-Fixheide Die temporäre neue Vorfahrtsregel an der Schlebuscher Straße/Ecke Bürgerbuschweg interessiert manchen Autofahrer nicht. Die Stadt besserte an der Stelle nun nach.

Potentielle Unfallstelle entschärft: Am Montag wurde die neue Verkehrsführung für die Umleitungsstrecke in der Fixheide deutlich nachgebessert, meldet die Stadt auf wiederholte Nachfrage unserer Redaktion. Dies war auch höchste Zeit. Fünf Tage lang kam es ungewöhnlich häufig zu Problemen und Beinahunfällen, weil die ortskundigen Autofahrer speziell die neu eingerichtete abknickende Vorfahrt an der Einmündung Schlebuscher Straße/Bürgerbuschweg (Höhe Textar) missachteten. Zur Hauptverkehrszeit im Minutentakt. Teils konnten die Autofahrer nur mit Notbremsungen Zusammenstöße verhindern, wie unser Reporter vor Ort mehrfach registrierte. Selbst Radfahrer brachten sich in Lebensgefahr. Die viel genutzte Route zwischen Alkenrath und Quettingen wird zudem auch von Linienbussen befahren.