Wasser für Leverkusen Stadt beauftragt ersten Trinkbrunnen

Trotz enormer Kostensteigerungen will die Verwaltung den ersten Trinkbrunnen am Standort Wiesdorfer Paltz errichten lassen. Damit soll nun die EVL beauftragt werden In seiner Sitzung am am 1. Oktober 2020 hatte der Rat mehrheitlich die Errichtung von Trinkbrunnen beschlossen. Spätestens im Mai 2021 sollte der erste Brunnen in Betrieb gehen.