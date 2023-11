Nach 36 Jahren als Chef des Ortverbandes Leverkusen Stabwechsel beim Nabu: Schulz gibt an Kochanek ab

Schulz kann in den 36 Jahren auf einige relevante Zahlen zurückblicken. Unter anderem auf diese: Unter seiner Leitung ist der Nabu Leverkusen mittlerweile auf 445 Mitglieder angewachsen. Ebenso stieg die Zahl der Vogel und Fledermauskästen. Allein im vergangenen Jahr wurden in der Stadt weit über 120 Nistkästen für Vögel und rund 80 Fledermauskästen betreut. Und unter Schulz‘ Vereinsvorsitz ist beim Nabu auch das Siebenschläfer-TV entstanden. Der Nabu überträgt von Juni bis Oktober mit zwei Kameras das Leben in der Wohnstube der Siebenschläfer. „Internet-Nutzer aus über 60 Länder der Erde nutzen dieses einzigartige Angebot“, merkt der Nabu an.