Autobahnplanung für Leverkusen Staatssekretär: A 1-Tunnel ist nicht finanzierbar

Leverkusen · In einem aktuellen persönlichen Brief an Oberbürgermeister Uwe Richrath bekräftigt der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic, die Haltung der Bundesregierung zur Autobahnplanung in Leverkusen.

10.02.2023, 17:58 Uhr

Die Autobahnstelze, die Leverkusen zerteilt, soll laut Planung des Bundes bleiben und ausgebaut werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Das Ministerium sei verpflichtet, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. „Die von der Stadt Leverkusen gewünschte Tunnelvariante ist daher durch den Bund nicht finanzierbar“, schreibt Luksic. „Sofern die Stadt Leverkusen – trotz der aufgezeigten Nachteile eines Tunnels – weiterhin daran festhält, eine Tunnellösung zu realisieren, bitte ich Sie, für die anstehende Planungsentscheidung aufzuzeigen, wie die Wirtschaftlichkeitslücke durch einen entsprechenden Betrag der Stadt Leverkusen ggf. mit Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen geschlossen werden könnte.“ Eine Tunnelvariante sei beim Kriterium „Umwelt“ zwar günstiger als ein Bestandsausbau , jedoch würde die Tunnelvariante über einen längeren Zeitraum nicht nur zu erheblichen verkehrlichen Einschränkungen im Verlauf der A 1/A 3 und zu einer Verlagerung der Verkehre in und um Leverkusen führen, ein Tunnel wäre zudem aufgrund der längeren Bauzeit kritisch zu sehen. „Eine vorzeitige Sperrung des Bauwerks hätte gravierende negative Folgen nicht nur für den Verkehr auf der hoch belasteten Autobahn, sondern auch auf den Verkehr im gesamten Raum Leverkusen als bedeutenden Wirtschaftsstandort in Deutschland.“ Mit Blick auf die Restnutzungsdauer der Bestandsbauwerke bestehe dringender Handlungsbedarf. Daher solle der weitere Planungsprozess zügig eingeleitet werden, heißt es in dem Brief des Staatssekretärs weiter. Die Autobahn GmbH hat für den kommenden Dienstag, 14. Februar, um 17 Uhr zu einer öffentlichen Infomesse zur Autobahnplanung in und um Leverkusen in die Wiesdorfer Bürgerhalle, Hauptstraße 150 geladen. Die Bürgerinitiative „Keinen Meter mehr“ hat zu dem Termin öffentliche Proteste angekündigt.

(bu)