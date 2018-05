Leverkusen : Staatsschutz ermittelt im Witzheldener Fall

Leverkusen Der Einbruch, der sich am Dienstag am Heider Weg ereignete, wird nun offiziell vom Staatsschutz übernommen. Wie gestern berichtet, wurde bei einer jüdischen Familie eingebrochen. Die Täter hinterließen neben einer verwüsteten Wohnung auch ein Hakenkreuz an der Eingangstür. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Christoph Gilles, Sprecher der Kölner Polizei, gestern: "Der Vorgang kommt nach Köln." Von den Kollegen des Rheinisch-Bergischen Kreises sei der Staatsschutz bereits am Tag des Einbruchs über den Vorfall informiert worden.

"Wir haben daraufhin die Spurensicherung entsandt und die Schmiererein mit dem Hakenkreuz festgestellt." Die Akte sei zwar noch nicht in der Domstadt eingetroffen, "aber der Staatsschutz hat den Fall zur Kenntnis genommen und wird nun ermitteln", hieß es von offizieller Seite.

(seg)