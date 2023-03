Angeklagter soll in Leverkusen Wohn-Container angezündet haben Staatsanwalt im Brandstifterprozess: „Erdrückende Beweislast“

Jetzt fehlt nur noch das Urteil, für das sich die 10. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts neun Tage Zeit nehmen will. Dabei ist der Richterspruch vorhersehbar, nachdem sich der forensische Psychologe und der Staatsanwalt für eine Unterbringung in einem geschlossenen Krankenhaus ausgesprochen haben. Letztlich sah auch der Verteidiger dies als eine angemessene Lösung für seinen 46-jährigen Mandanten an.