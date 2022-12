Prozess in Düsseldorf Staatsanwalt fordert sechs Jahre Haft für Leverkusener Clan-Chef

Die Strafverfahren gegen eine Tochter und eine Schwiegertochter des Clan-Chefs stellte das Düsseldorfer Landgericht am Dienstag wegen geringer Schuld vorläufig gegen Auflagen ein. In einem Fall müssen innerhalb von drei Wochen 2000 Euro gezahlt werden, in dem anderen Fall sind 100 Sozialstunden die Auflage.