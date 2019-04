Nötigung und Körperverletzung : Raub: Staatsanwalt beantragt viereinhalb Jahre Haft

Leverkusen Zwischen dem Antrag des Staatsanwaltes auf Verhängung einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten sowie der Empfehlung des Verteidigers auf Freispruch kann die 14. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts entscheiden.

In der Anklage gegen einen 26-jährigen Leverkusener ist von schwerer Körperverletzung, versuchtem Raub und Nötigung die Rede. Im Laufe des Prozesses deutete das Gericht sogar an, dass womöglich die Wertung einer Geiselname in Betracht komme.

Im Oktober 2015 hat sich ein Mann mit einer Pistole auf der Scharnhorststraße in Manfort eine Person gesucht und wollte seinem Auskunftsverlangen mit der Waffe Nachdruck verleihen. Dabei hat er sie eingesetzt, indem er dem Angesprochenen einen Schlag versetzte. Zwei Brüder wollte er zu Angaben zwingen, indem er einem die Pistole in den Mund steckte.

All das sah der Staatsanwalt in seinem Plädoyer als erwiesen an, wobei die Aussagen von Zeugen kein einheitliches Bild ergaben. Aber die gefundenen DNA-Spuren auf der in einem Gebüsch von der Polizei gefundenen Waffe sprechen nicht für den Angeklagten. Auch nicht seine Vorstrafen. 14 Einträge im Bundeszentralregister, die von schweren und gewerbsmäßigen Diebstählen über Körperverletzungen, von Drogen bis Nötigungen reichten. Alles vorbei, wollte der Angeklagte in seinem Schlusswort versichern, seit 2015 führe er ein völlig anderes Leben mit einer neuen Lebensgefährtin und drei Kindern. Außerdem gehe er einer Arbeit nach.