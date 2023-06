Sankt Remigius in Opladen Pfarrfest mit Luftballonstart

800 Jahre ist es her, dass in Opladen ein Gotteshaus – ein Vorgänger der heutigen Remigius-Kirche – erstmals urkundlich erwähnt wurde. Dieses besondere Jubiläum feiert die Kirchengemeinde Sankt Remigius in diesem Jahr mit etlichen Veranstaltungen, jüngst mit einem bunten Pfarrfest im Garten und auf dem Hof der Marienschule. Motto: „800 Jahre St. Remigius ... und kein bisschen von gestern.“ Auf dem Prorgamm: vor allem Musik- und Tanzvorführungen und Spiele für Kinder. So schickten unter anderem viele, vor allem junge Besucher beim Luftballonwettbewerb ihre Ballons gen Himmel. Abends gab’s Musik. Nächster Programmpunkt im Jubiläumsjahr: Familienwallfahrt am 12. August nach St. Remigius in Bergheim. Die weiteren Temrine hat die Gemeidne auch auf stremigius.jimdofree.com zusammengefasst. Foto: Uwe Miserius