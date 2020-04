Idee aus der Lombardei : Fotos ersetzen Gottesdienstbesucher

Pfarrer Hendrik Hülz (vorne) und Pastoralreferent Dr. Marcel Mehlem in den Kirchenbänken mit den Porträts der Gemeindemitglieder. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Kirchenbänke von St. Andreas in Schlebusch sind künftig mit Porträts gefüllt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

In St. Remigius hat man bereits Erfahrung damit, die Sonntagsmesse live auf Youtube zu übertragen. Am kommenden Palmsonntag geht auch St. Andreas in Schlebusch online. Freilich wird Pfarrer Hendrik Hülz alleine am Altar stehen, weil die Kirchen ja für Gottesdienstbesucher geschlossen sind. Aber er wird nicht zu leeren Bänken sprechen – dank einer Idee, die viele Gemeindemitglieder aufgegriffen haben. Über 60 Personen waren bereits am Mittwoch dem Aufruf gefolgt, ein Porträtfoto von sich abzugeben, das nun als sichtbares Zeichen, dass sie an der Messe teilnehmen wollen, an die Kirchenbank geheftet wird.

Täglich werden es mehr, erzählt Pfarrer Hülz, bei dem bisher nur positives Echo auf die Aktion eingegangen ist. „Es ist aber nicht unsere Idee“, gibt er zu. Ein italienischer Kollege in der Lombardei hat den Gottesdienst mit Beteiligung per Foto vorgemacht. Er habe über facebook davon erfahren. „In einigen deutschen Bistümern wurde das auch schon aufgegriffen, aber im Erzbistum Köln sind wir die ersten, soweit ich weiß.“ Deswegen habe das Domradio bereits ein Interview mit dem Schlebuscher Pfarrer ausgestrahlt und der WDR eine Interview-Anfrage geschickt.

Unterdessen werden fleißig Fotos gesammelt, sowohl Papierabzüge im Briefkasten des Pastoralbüros, als auch elektronisch per Mail, Facebook oder Instagram. Eingeladen seien alle, die auf diese Weise sichtbar an der Gemeinschaft der Gläubigen teilhaben wollen, erklärt Hülz die Bedingungen. Voraussetzung sei auch nicht ein Wohnsitz in Leverkusen. So könne man auch seine Lieben mitnehmen, wenn man sie an Ostern schon nicht besuchen darf.

Am Samstag werden die bis dann eingegangenen Porträts, die mindestens 10 x 15 Zentimeter messen sollen, an den Kirchenbänken befestigt. So wird sie jeder bei der Übertragung der Palmsonntagsmesse sehen können – oder beim Besuch in der Woche, denn zum Gebet ist die Kirche für Einzelne täglich geöffnet. Danach kommen sicher noch mehr dazu, schätzt der Pfarrer. So werde die Zahl der Besucher in der Karwoche wachsen.

Die Zeiten für die übertragenen Gottesdienste bis Ostern sind bereits festgelegt: Die Premiere am Palmsonntag beginnt um 11.30 Uhr und am Gründonnerstag um 19 Uhr. Am Karfreitag gibt es den Kreuzweg um 10 Uhr und die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu um 15 Uhr. Die Osternachtfeier am Samstag, 11. April, startet um 21 Uhr. Die Zeiten für die Feiertage werden noch bekanntgegeben. Bisher steht auf der Homepage des Seelsorgebereichs Leverkusen-Südost bereits jeden Tag ein Videoimpuls mit Gedanken zur Fastenzeit und zu den Kreuzwegstationen.

„Wir denken darüber nach, wie wir auch die Menschen ohne Internetzugang erreichen können“, sagt Hülz. Beispielsweise mit Briefen, die geistliche Impulse und das Sonntagsevangelium enthalten. Wenn man die an eine Wäscheleine vor der Kirche hängt, könnte sich jeder einen mitnehmen.