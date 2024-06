Wie hoch ist mein Schlaganfall-Risiko? „Sprechstunde“ mit drei Chefärzten des Leverkusener Klinikums

Gesundheitsrisiken kennen, Symptome deuten und schnell reagieren – wer hierzu in der Lage ist, kann Leben retten. Aus diesem Grund klärt ein Spezialisten-Team des Klinikums Leverkusen im Rahmen der Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“ öffentlich auf. Am Freitag, 7. Juni, stehen die Fachleute von 10 bis 14 Uhr auf dem Platz vor der Rathaus-Galerie für alle Fragen rund um die Themen Schlaganfall sowie Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen zur Verfügung. Mit an Bord sind gleich drei Chefärzte des Klinikums.