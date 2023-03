Traditionstermin für sportliche Vier- und Zweibeiner in Leverkusen Laufen rund ums Bayer-Kreuz

Wie gut, dass das Bayer-Kreuz noch da ist – wenn auch derzeit aus Energiespargründen abgeschaltet, denn sonst müsste eine Traditionsveranstaltung nach Jahrzehnten umbenannt werden. So aber kann am kommenden Sonntag alles so bleiben wie gewohnt bei der 41. Ausgabe des Laufs „Rund um das Bayer-Kreuz“.