„Speed Dating“ im Sportpark Leverkusen Sommer-Jobs im Freibad zu vergeben

Das „Speed Dating“ findet im Freizeitbad „CaLevornia“,Bismarckstraße 182, am Donnerstag, 18. Januar, von 18 bis 20 Uhr statt, außerdem noch einmal am Samstag, 20. Januar, zwischen 15 und 17 Uhr. Eine weitere Chance gibt es eine Woche später im Hallenbad Wiembachtal, Talstraße 62: Dort findet die Veranstaltung am Donnerstag, 27. Januar, zwischen 15 und 17 Uhr und am Samstag, 1. Februar, zwischen 18 und 20 Uhr statt. Also jeweils zweimal donnerstags und samstags, nur mit vertauschten Startzeiten.