Hallenbad Wiembachtal : Sportpark Leverkusen schränkt Badezeiten wegen Personalnot ein

Wer im Hallenbad im Wiembachtal eine Runde schwimmen will, muss früh aufstehen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Das Hallenbad im Wiembachtal ist ab sofort nur noch für frühe Schwimmer geöffnet. Die Stadtverwaltung nennt neue Betriebszeiten „von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.30 bis 8 Uhr“ und begründet das mit „erheblichen Personalengpässen“.

Die hätten auch mit Saisonkräften und Personal durch einen beauftragten Personaldienstleister nicht aufgefangen werden können. Der Sportpark Leverkusen könne somit den Betrieb des Hallenbades Wiembachtal nur noch eingeschränkt sicherstellen. Das Freibad steht den Gästen unverändert täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr (bei schönem Wetter bis 19.30 Uhr) zur Verfügung.

„Dem Sportpark Leverkusen ist die Entscheidung sehr schwer gefallen“, heißt es in einer Pressemitteilung weiter, „aber zugunsten des Freibadbetriebes und der Intensivschwimmkurse für Nichtschwimmer, ist eine Einschränkung des Hallenbadbetriebes leider notwendig geworden“.

Durch Corona hatten die Bäder des Sportparks eine längere Zwangspause einlegen müssen. Entsprechend gab es Einnahmeverluste für den Sportpark in Millionenhöhe. Das Freibad Wiembachtal hat seit 3. Juni geöffnet, zunächst aber nur das Sportbecken (Schwimmer). Ab Montag, 14. Juni, öffneten dann auch Nichtschwimmerbecken und Liegewiese. Am Montag, 21. Juni, folgte das Hallenbad, das aber bereits am folgenden Wochenende wegen Personalnot wieder geschlossen wurde.