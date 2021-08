Bestmögliche Unterstützung für Talente : Das Sportinternat ist jetzt „Qualitäts-Partner“

Leverkusen Die Sportstiftung NRW hat die Nachwuchsschmiede der TSV Bayer geprüft und ihr eine gute Arbeit bescheinigt.

Nachwuchsathleten im Sportinternat Leverkusen werden auf höchstem Niveau betreut. Die Sportstiftung NRW hat die Einrichtung als Partner der „Qualitätsoffensive“ anerkannt und auf rund 50 Qualitätskriterien überprüft. Talente sollen an allen beteiligten Sportinternaten in NRW die gleichen hohen Standards vorfinden. Die Initiative der Sportstiftung zielt auf eine tägliche Betreuung rund um die Uhr durch pädagogische Fachkräfte ebenso wie auf eine sportpsychologische, medizinische und physiotherapeutische Umsorgung. Ernährungsberatung, regelmäßiger Unterricht und ein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt gehören ebenso dazu.

Vorbilder haben die derzeit 15 Bewohner reichlich. Dazu zählt die 222-fache Handball-Nationaltorhüterin Clara Woltering (WM-Bronze 2007), auch Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre entwickelte sich im Internat zu einem Medaillenanwärter bei internationalen Wettkämpfen wie zuletzt bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bei seinem Paralympics-Sieg mit der 4 x 100 Meter-Staffel in Rio stellte Alumni Felix Streng einen Weltrekord auf. In Tokio will er an diese Leistungen anknüpfen.