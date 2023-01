Schadstoffprüfung in Leverkusen-Schlebusch läuft Sporthallenbrand: Statiker darf noch nicht rein

In der Nacht auf den 4. Januar stand die Turnhalle, in der neben den Gesamtschülern auch Vereine trainieren, in Flammen. Es war ein Großeinsatz für die Feuerwehr, die mit 92 Kräften vor Ort war. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Staatsanwaltschaft Köln hat mittlerweile die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.