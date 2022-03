Handball, 3. Liga : Zugänge sollen den TuS 82 noch variabler machen

TuS-Trainer Fabrice Voigt freut sich auf die beiden externen Zugänge. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Jonas Leppich und Fynn Johannmeyer kommen aus erweiterten Bundesliga-Kadern und schließen sich zur neuen Saison dem Drittligisten TuS 82 Opladen an.

Die lange überragende Drittliga-Saison des TuS 82 Opladen endete mit dem fünften Platz zwar etwas ernüchternd, doch die Planungen für die kommende Saison sorgen für Optimismus bei den Leverkusenern. In Jonas Leppich und Fynn Johannmeyer kommen gleich zwei Handballer aus erweiterten Bundesliga-Kadern in die Farbenstadt. Kreisläufer Leppich tritt aktuell für den Bergischen HC an, Rückraum-Linkshänder Johannmeyer spielt für Zweitligist Bayer Dormagen.

Beide konnten auf Bundesebene kaum Akzente setzen, so dass sich ein Wechsel in die 3. Liga anbot. Johannmeyer, der bereits in der Saison 2020/21 über ein Zweitspielrecht für den TuS 82 verfügte, wechselt nun komplett ins Team von Trainer Fabrice Voigt. „Mit Fynn bekommen wir eine große Verstärkung im Rückraum dazu, und auch seine Variabilität in der Deckung wird uns neue Optionen eröffnen“, sagt TuS-Manager Michael Strock über den Spieler, der gemeinsam mit Leonard Bachler das Gespann im rechten Rückraum bilden wird. Johannmeyer: „Nachdem meine erste Spielzeit hier leider durch Corona abgebrochen wurde, freue ich mich umso mehr, nächste Saison wieder mit der Mannschaft auf Punktejagd zu gehen. Ich glaube, dass wir mit einem jungen, hungrigen Team an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen können.“