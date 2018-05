Lokalsport: Witzhelden steht kurz vor dem Ziel

Rhein-Wupper Den Fußballern des VfL fehlt nur noch ein Punkt zur A-Liga-Rückkehr. Während Opladen nach dem 3:2-Erfolg in Solingen neue Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg schöpft, ist TuS Quettingen von nun an auf Schützenhilfe angewiesen.

Fußball-Kreisliga B Solingen Gruppe 1: TSV Aufderhöhe III - SSV Lützenkirchen II 1:2 (0:2). Beim bereits als Absteiger feststehenden Team in Solingen-Aufderhöhe legten die Lützenkirchener mit einer starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg. Jan Ulrich Thoma (20.) und Abdulaziz Alshami (42.) trugen sich für die Gäste in die Torschützenliste ein. Den Platzherren gelang erst kurz vor dem Abpfiff der Anschlusstreffer.

VfB 06 Langenfeld III - VfL Witzhelden II 3:1 (0:0). Obwohl die Witzheldener Reserve in der 53. Minute durch den Treffer von Martin Striehn in Führung ging, sollte es nicht zu einem Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht in Langenfeld reichen. "Das war ein absolut enttäuschender Auftritt. Wir haben schlimme Fehler im Abwehrbereich gemacht und dem Gegner den Sieg geschenkt", sagte VfL-Trainer Tim Prenzel.

Gruppe 2: VfL Witzhelden - Vatan Spor Solingen II. Über eine Stunde haben die Witzheldener Fußballer am Sonntag erfolglos auf den Gegner aus Solingen gewartet. "Sie sind einfach nicht erschienen und haben noch nicht einmal abgesagt", sagte Trainer Oliver Heesen. Die Punkte werden nun kampflos an den VfL gehen und die Begegnung mit 2:0-Toren gewertet. Beim Tabellenfünften HSV Langenfeld II reicht den Witzheldenern deshalb am kommenden Wochenende ein Punkt, um die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt zu machen.