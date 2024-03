Basketball, Frauen-Bundesliga Wings wünschen sich zum Abschied einen Sieg

Greta Kröger, Carlotta Ellenrieder und Lisa Koop fallen für die Partie allesamt aufgrund von Bänderverletzungen am Sprunggelenk aus. Wie schon beim Auswärtsspiel in Osnabrück wird Kaminski Greta Gomann und Amelie Kröner vom Kooperationspartner aus Bonn in den Kader hochziehen. „Alle Spielerinnen sollen noch einmal genügend Einsatzzeiten erhalten“, sagt der Coach. Er plant, die Anteile großzügig zu verteilen.