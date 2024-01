Basketball, Frauen-Bundesliga Wings wollen zumindest ihre theoretische Chance wahren

Vor einigen Wochen wähnten die Leverkusenerinnen die Mannschaft aus dem Saarland noch in Reichweite. Zuvor standen die Royals sogar selbst lange Zeit auf dem letzten Platz. Doch das Hinspiel in Leverkusen leitete so etwas wie eine Trendwende ein: Die Wings kassierten eine empfindliche 54:74-Pleite. „Der Gegner verfügt über individuell starke Spielerinnen, die wir unbedingt in den Griff bekommen müssen“, sagt Kaminski. Er hofft auf eine engagierte Leistung in der Defensive.