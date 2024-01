Basketball, Frauen-Bundesliga Wings wollen besser in der Defensive stehen

Basketball, 1. Bundesliga: Rutronik Stars Keltern – Orthomol Wings Leverkusen (Frauen). Der Januar hat es in sich für Leverkusens Basketballerinnen. In gleich vier Partien geht es für den Aufsteiger um Punkte in der Meisterschaft. Den Anfang machen die Begegnungen beim souveränen Tabellenführer in Keltern am Samstag (16 Uhr) sowie daheim gegen TK Hannover Luchs am 14. Januar. Noch wichtiger mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt sind indes die dann anstehenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten Herner TC und die Saarlouis Royals. Bei derzeit vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer steht das Leverkusener Team allerdings ohnehin permanent unter Druck, um den Abstand zu verringern.