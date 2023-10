Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Wings wollen auch gegen Osnabrück Druck ausüben

Basketball, 1. Bundesliga: Orthomol Wings Leverkusen – GiroLive Panthers Osnabrück. Zwei Siegen in der heimischen Werner-Heisenberg-Halle stehen zwei Auswärtsniederlagen gegenüber. Mit ihrem Saisonstart können Leverkusen Basketballerinnen zufrieden sein. Das neuformierte Aufstiegsteam um Trainer Boris Kaminski hat seine Ligatauglichkeit unter Beweis gestellt. Auch beim letzten Auftritt in Freiburg spielten die Wings bis in die Schlussminute um den Sieg mit.