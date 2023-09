Grit Schneider und Boris Kaminski im Interview „Wir möchten uns keinesfalls verstecken“

In rund zwei Wochen starten die Basketballerinnen, die unter dem Namen BBZ Opladen Hawks den Aufstieg geschafft haben, das Abenteuer in der 1. Bundesliga. Sportdirektorin Grit Schneider und der neue Trainer Boris Kaminski sprechen im Vorfeld über die Erwartungen an das Team, eine erneute Namensänderung sowie die Bedeutung des Weltmeistertitels der Männer für die Sportart in Deutschland.