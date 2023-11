Basketball, 1. Frauen-Bundesliga Wings verlieren erneut – lange Pause für Sarah Gates

Basketball, 1. Bundesliga: Herner TC – Orthomol Wings Leverkusen 67:61 (35:37). Hinter den Wings liegt eine Woche zum Vergessen. Nach der klaren Niederlage bei Alba Berlin am Mittwoch folgte am Samstag in Herne die nächste Pleite. Sommerzugang und Kanadierin Sarah Gates hat sich bei der Partie in der Hauptstadt zudem das Kreuzband gerissen – eine Hiobsbotschaft für den Aufsteiger.