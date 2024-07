Basketball, Frauen-Bundesliga Wings holen US-Import und Schütter geht in Babypause

Andererseits wird Leonie Schütter, die jetzt schon seit 2010 für den Verein spielt, eine Pause einlegen. Sie erwartet Nachwuchs und wird nach ihrer Babypause in den Kader zurückkehren. „Leonie hatte einen unglaublich unglücklichen Start in die letzte Saison, nach einer Verletzung in der Vorbereitung konnte sie der Mannschaft erst spät mit Spielpraxis helfen und musste dann aufgrund ihrer Schwangerschaft den Rest der Saison pausieren“, sagt Sportdirektorin Grit Schneider. „Umso mehr freut es mich, dass sie mit der Bundesliga noch nicht abgeschlossen hat und zurückkommen möchte. Jeder, der sie als Mitspielerin im Team hatte oder sie trainieren durfte, weiß, wie viel sie einer Mannschaft geben kann und ich bin mir sicher, dass wir mit ihr an Bord in der vergangenen Saison das eine oder andere enge Spiel gewonnen hätten.“ Jetzt stehe aber zunächst die Familienplanung im Vordergrund – und zu gegebener Zeit das Comeback bei den Wings Leverkusen.